Achille Lauro, il nuovo video Maleducata inno all'amore libero

È da oggi disponibile su Youtube il nuovo video di Achille Lauro, ’Maleducata', con atmosfere da ’Rocky Horror Picture Show’. Achille Lauro è oramai un riferimento del punk rock italiano e lo dimostra continuando a stupire il proprio pubblico senza mai fermarsi un attimo. Come fa con il video del nuovo singolo già in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Un video fatto di eccesso e sregolatezza, che inneggia all’amore libero e in chiave moderna ripropone il vecchio e intramontabile slogan ’Peace and Lovè. Non ci sono fiori, non ci sono Hippies ma gender fluid, che nel loro insieme rappresentano tutte le forme del libero amore. Achille Lauro è il cerimoniere di un mondo freak in cui la parola d’ordine è: «Amatevi è siate liberi da tutti gli schemi». Tanti i richiami a The Rocky Horror Picture Show, lo spettacolo teatrale di Richard ÒBrien portato sul grande schermo nel 1975 da Jim Sharman: Lauro diventa un moderno Frank-N-Furter, in reggicalze, corsetto e tacchi alti.

