Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata su Rai2 c'è "Maze runner - La fuga": cast e trama

Film d'azione in seconda serata su Rai2 martedì 22 settembre. Subito dopo il programma comico di Valerio Lundini dal titolo "Una pezza di Lundini", intorno alle 23,40, andrà in onda la pellicola "Maze Runner - La fuga". La storia è incentrata sui "Radurai", che devono attraversare la Zona Bruciata: una squallida landa inaridita da un sole accecante, sferzata da tempeste di fulmini e popolata da esseri umani che l’Eruzione, il temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombie assetati di sangue. La saga ha reso ancora più noti volti già conosciuti e amati dal mondo dei giovani: dalla star di "Teen Wolf", Dylan O'Brien fino a Thomas Brodie Sangster e Kaya Scodelario, star britanniche rispettivamente di "Game of Thrones" e "Skins".

