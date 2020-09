Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata su Iris il film Sparatoria ad Abilene. La trama

22 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata, sul canale Iris, dalle ore 23, è in programma il film Sparatoria ad Abilene. Si tratta di una pellicola del 1967, genere western, produzione americana. La regia è a cura di William Hale. Del cast fanno parte Bobby Darin, Emily Banks, Leslie Nielsen, Donnelly Rhodes, Don Galloway. La trama. Un gruppo di allevatori di Abilene è diventato il padrone di buona parte delle terre degli agricoltori. Ma un reduce della guerra di secessione si mette di mezzo e tutto si complica. Quella di Abilene diventa una vera e propria guerra tra gli allevatori e gli agricoltori.



