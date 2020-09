Stasera in tv 22 settembre, sul canale Iris il film La legge del più forte. La trama

22 settembre 2020 a

Stasera in tv 22 settembre sul canale Iris, dalle ore 21.15 è in programma il film dal titolo La legge del più forte. Si tratta di una produzione americana del 1958, la regia è a cura di George Marshall. Del cast fanno parte Gleen Ford, Shirley Mclaine, Mickei Shaughnessy, Leslie Nilse. Sono i grandi proprietari di bovini a dettare la legge in un piccolo paese del Far West. Il colonnello Bedford è il loro leader. Arriva Jason, un testardo allevatore di pecore dalla pistola infallibile. L'uomo rifiuta dapprima le offerte affinché se ne vada dalla regione; poi risponde alle minacce e agli agguati mettendo mano alla sua pistola.

