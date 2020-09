Grande Fratello Vip, Franceska Pepe a Zorzi: "Vuoi far passare che io sia omofoba". E lui: "Coda di paglia" | VIDEO

22 settembre 2020 a

a

a

Non si rasserena il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip dopo la terza puntata del reality andata in onda lunedì 21 settembre su Canale5. La tensione è in cucina, dove Tommaso Zorzi è affaccendato a preparare il pasto. Franceska Pepe si aggira circospetta, gli sguardi si incrociano e finalmente si arriva al dunque. La modella parte all'attacco: "Sembrava che tu volessi quasi far passare che io sia omofoba". L'influencer controbatte dicendo che si tratta di un'accusa ridicola e che forse la ragazza ha la coda di paglia.

Lite Pepe Zorzi

I due continuano a rimpallarsi accuse, Franceska vorrebbe incastrare Tommaso, il quale sbotta: "Se non ci stiamo simpatici possiamo anche ignorarci. Capita. Sei sempre sulla difensiva", ha sottolineato Zorzi. Il dialogo è molto difficile, ricco di equivoci e incomprensioni, e si concentra soprattutto sulla dieta della ragazza. Le domande indiscrete del ragazzo e la presunta accusa di omofobia. Tommaso non può che tentare di concludere affermando che dopo tutti questi battibecchi si sente stufo e non intende più parlare con Franceska.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.