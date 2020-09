Stasera in tv 22 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Brothers. La trama

22 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 22 settembre su Rai Movie, in seconda serata alle ore 23.10, è in programma il film dal titolo Brothers. Genere drammatico, realizzato nel 2009, produzione americana, vede alla regia Jim Sheridan. Del cast fanno parte Jake Gyllenhaal, Natalie Portman, Tobey Maguire, Bailee Madison, Mare Winningham, Sam Shepard, Taylor Geare, Patrick Flueger. La trama. Michael è sposato e ha due figlie. Sceglie di partire per una missione in Afghanistan. Poco dopo la famiglia riceve la notizia della sua scomparsa e il fratello inizia una storia con la donna, Sarah. Tutto si complica quando improvvisamente Michael torna a casa, tra l'altro fortemente traumatizzato.

