"Il labirinto del fauno" su Rai5 film vincitore di tre Oscar stasera in tv martedì 22 settembre 2020

22 settembre 2020 a

Guillermo Del Toro rilegge in chiave fantasy una storia ambientata nel periodo franchista, alternando reale e favoloso, nel film vincitore di tre Oscar “Il labirinto del fauno”, in onda stasera martedì 22 settembre alle 21.15 su Rai5.

Il film è disponibile anche in lingua originale, senza interruzioni pubblicitarie. Spagna, 1944. Ufficialmente la Guerra Civile è giunta al suo epilogo, ma in realtà un piccolo gruppo di ribelli continua a lottare asserragliato sulle montagne a nord di Navarra. La piccola Ofelia, una deliziosa e sognante bambina di dieci anni, è in viaggio insieme a sua madre Carmen, in attesa di un figlio, per raggiungere Navarra. Sono dirette a incontrare il capitano Vidal, il nuovo marito di Carmen e patrigno di Ofelia, che non lo ha mai visto. Vidal, capitano dell'esercito fascista di Franco, ha ricevuto l'ordine di liberare la regione dai ribelli. Giunta a Navarra, Ofelia ha una spiacevole sorpresa: Vidal si è stabilito in un vecchio mulino in disuso e, imperioso e abituato al comando, la intimidisce e non la tratta in modo amichevole. Lasciata sola, la bambina ha come unica compagnia quella di Mercedes, la giovane cuoca che prepara il pasto per i soldati, ma, appassionata al mondo delle fate, Ofelia ama anche sognare e trascorrere le sue giornate da sola. Un giorno, per caso, scopre un antico labirinto al centro del quale sorge una scalinata che conduce ad una camera segreta. È qui che Ofelia incontra Pan, un vecchio satiro che la sta aspettando da tempo per sottoporla a tre prove di coraggio utili a rivelare la sua vera identità. In concorso al 59° Festival di Cannes (2006). Oscar 2007: migliore fotografia, scenografia, trucco. Nel cast Sergi López, Maribel Verdú, Ivana Baquero, Doug Jones, Alex Angulo, Ariadna Gil.

