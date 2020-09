Stasera in tv martedì 22 settembre 2020 film in prima visione "Museo - Folle rapina a Città del Messico" su Rai4: trama

Anche il documentario "Il tesoro perduto dei Maya - The Lost Treasure of the Maya"

Appuntamento settimanale questa sera martedì 22 settembre su Rai4 (canale 21) con il ciclo che unisce e collega tematicamente, in prima e seconda serata, un film con un documentario. Alle 21.20, in prima visione assoluta, il film vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino “Museo - Folle rapina a Città del Messico”, diretto da Alonso Ruizpalacios e interpretato da Gael Garcia Bernal, ispirato alla storia vera di un leggendario colpo al Museo Nazionale di Antropologia avvenuto negli anni ’80 a Città del Messico.

Il film è seguito da un’altra prima visione, “Il tesoro perduto dei Maya - The Lost Treasure of the Maya”, affascinante racconto di incredibili scoperte archeologiche nella foresta pluviale guatelmateca che hanno riscritto la storia della civiltà Maya. Il pluripremiato Explorer della National Geographic Society, Albert Yu-Min Lin e l’archeologo dottor Francisco Estrada-Belli ci condurranno attraverso un viaggio dentro il mondo dei Maya raccontandoci della famosa dinastia dei Re dei Serpenti.

