Stasera in tv 22 settembre, su Rai Movie il film dal titolo The imitation game. La trama

Stasera in tv 22 settembre, su Rai Movie alle ore 21.10 è in programma il film dal titolo The imitation game. Pellicola drammatica del 2014, produzione anglo-americana. La regia è di Morten Tyldum, mentre del cast fanno parte Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark Strong, Rory Kinnear, Charles Dance, Allen Leech, Matthew Beard. La trama. E' il 1952. Le autorità britanniche indagano nella casa del matematico ed eroe di guerra Alan Turing. Non sanno che si trovano davanti al pioniere della moderna informatica e lo arrestano con l'accusa di atti osceni, incriminazione che lo avrebbe portato alla devastante condanna per il reato di omosessualità.

