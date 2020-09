Sylvester Stallone, morta a 98 anni la madre Jackie nota astrologa

22 settembre 2020 a

È morta Jackie Stallone, la madre dell’attore Sylvester Stallone, nota come astrologa televisiva e per aver partecipato al programma ’Gorgeous Ladies of Wrestling’ (Le splendide signore del wrestling).

Lo riferisce il sito Tmz. Jackie Stallone è morta ieri, 21 settembre, all’età di 98 anni. Non ancora definite le circostanze della morte, confermata dal fratello minore dell’attore, Frank Stallone, che su Instagram ha scritto: «Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina».

La madre di Sylvester Stallone, Jackie Stallone è morta il 21 settembre 2020 all’età di 98 anni. Personaggio sopra le righe, nel corso degli anni era stata astrologa televisiva, ma era apparsa anche nell’originale programma tv GLOW: Gorgeous Ladies of Wrestling che poi ha ispirato la serie Netflix. Oltre a Sylvester, Jackie aveva avuto altri due figli, Frank Stallone e Toni D’alto.

Jaqueline Labofish, questo il suo nome da nubile, nata il 29 novembre 1921, andò in sposa a Frank Stallone nel 1945 e con lui ebbe due figli, Sylvester e Frank. La coppia divorziò nel 1957, ma lei mantenne il cognome del marito, e la donna si risposò con Anthony Filiti, con cui ebbe Toni D’Alto (attrice) scomparsa nel 2012. Secondo divorzio e poi terzo matrimonio, con Stephen M. Levine.

