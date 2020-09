Stasera in tv 22 settembre, su Rai Premium in seconda serata il film La mostra perfetta. La trama

22 settembre 2020 a

Stasera in tv 22 settembre su Rai Premium, in seconda serata, a partire dalle ore 23, è in programma il film dal titolo La mostra perfetta, inizio previsto alle ore 23. Si tratta di una pellicola romantica, produzione tedesca, realizzata nel 2009. La regia è a cura di Andi Niessner, mentre del cast fanno parte Sebastian Strobel, Lisa Kreuzer, Andreas Schmidt, Kathrin Kuhnel. La trama. Giovane, determinata e curatrice del Museum of Fine Arts di Boston: è Shaw. La donna sta dedicando tutta se stessa alla preparazione di una mostra particolarmente importante, ma al museo arriva Adam Carter. E' un appassionato d'arte e lo scontro diventa inevitabile.

