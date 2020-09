Stasera in tv 22 settembre, su Rai Premium il film Un'estate a Lanzarote. La trama

22 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 22 settembre, su Rai Premium alle ore 21.20 è in programma il film Un'estate a Lanzarote. Commedia romantica del 2016, produzione tedesca, vede alla regia Jophi Ries, mentre del cast fanno parte Christina Hecke, Ulrike Kriener, Fabian Passamonte. La trama. Un blitz a Lanzarote per reclutare Juan Garcia per una società petrolifera del Marocco: è questo il motivo del viaggio di Juliane. La professionista ne approfitta per fare visita alla mamma Eva. La donna, però, è una ambientalista convinta e Juliane non le può rivelare la sua occupazione. Naturalmente durante il suo viaggio accade l'imprevedibile e spunta anche l'amore.

