Stasera in tv martedì 22 settembre 2020, su Rai1, Imma Tataranni – Sostituto procuratore: anticipazioni

22 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 22 settembre 2020, su Rai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore (replica). Si tratta di una fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice.

L’estate del dito: Imma sta trascorrendo le sue vacanze a Metaponto quando vede galleggiare in mare un dito di donna mozzato che presenta dei tatuaggi. A distanza di pochi giorni, nei dintorni di Matera vengono rinvenuti un braccio e una gamba che l’anatomopatologo,il dottor Taccardi, afferma essere della stessa persona. Imma, nonostante sia in ferie, decide di tornare in Procura a Matera, dove conosce il nuovo Procuratore capo,il dottor Vitali, al quale chiede l’affidamento del caso. Insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine.

Appura subito che il dito visto in mare non è un oggetto di scena del film su Gesù che l’attore Sergio Covaser sta girando nella laguna di Metaponto. Scopre anche che una certa Nunzia, di Bernalda, ha perso il dito di una mano a seguito di un incidente domestico. Ma la donna non ha tatuaggi e di conseguenza sembra non aver nulla a che fare con quanto sta avvenendo in Basilicata e a cui la stampa sta dando risalto creando un clima di terrore. A questo si aggiunge l’arrivo in Procura di una lettera anonima in cui l’assassino sfida Imma in prima persona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.