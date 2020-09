Grande Fratello Vip, la moglie di Fausto Leali: "Ha sbagliato, ma non è un razzista"

22 settembre 2020 a

a

a

Grande Fratello Vip e caso Leali. Parla la moglie. "Mio marito Fausto ha sbagliato, ma non è un razzista". Lo sostiene Germana Schena, intervistata dal settimanale Chi. "Mio marito - spiega - ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente". Schena aggiunge che "era partito con l'intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l'ha messo a disagio e ha fatto delle gaffe, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l'ho visto nostalgico, pensieroso... Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.