Ballando con le stelle e l'appendicite di Raimondo Todaro, Milly Carlucci: "Non sappiamo ancora chi ballerà con Elisa Isoardi" | VIDEO

22 settembre 2020 a

a

a

Non si sa ancora chi sostituirà sabato Raimondo Todaro come partner di Elisa Isoardi a "Ballando con le stelle". Dopo la notizia data lunedì 21 settembre da Selvaggia Lucarelli sui social del ricovero "per appendicite" del ballerino ("nulla di grave, ma dovrà essere operato", aveva scritto la giornalista, giurata del programma, aggiungendo: "un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo"), martedì 22 settembre è stata la stessa Milly Carlucci a rivolgersi sui social agli spettatori della trasmissione del sabato di Rai1:

"Cari amici, non ci facciamo mancare niente. Il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura importante ed è stato operato. Ci siamo sentiti già ed è tornato ottimista con la voglia di superare qualsiasi ostacolo. Tutto è andato bene, però chiaramente dovrà affrontare una convalescenza, quindi non chiedetemi chi ballerà sabato con Elisa perché non lo sappiamo. Stiamo cercando di vivere giorno per giorno le nostre vicissitudini, che stanno diventando, nemmeno più una telenovela, ma proprio un romanzone. Vi terremo aggiornati! Buona guarigione". Lunedì 21 anche Elisa Isoardi era intervenuta con una storia di Instagram per tranquillizzare i fan durante l’intervento: "Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, è in sala operatoria per un piccolo intervento di routine. Ci hanno rassicurato, io cerco di sentirlo e poi vi dirò come sta. Io sono preoccupata perché mi è caduta una certezza. Milly sicuramente l’asso nella manica ce l’ha e quindi non vi deluderà e non ci deluderà. Ci pensa Milly. Io provo comunque e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.