Elettra Lamborghini, guai prima delle nozze: "Che giornata di m****". E Afrojack cade dalle scale

22 settembre 2020 a

a

a

Spiacevole inconveniente per Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio con Afrojack, che si terrà sabato 26 settembre. La cantante infatti è alle prese con un fastidioso dolore ai reni che l'ha costretta a letto per tutta la giornata. “Come iniziare una giornata di m****. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”, aveva scritto in un messaggio ripreso da una storia su Instagram. Dopo la giornata a letto, in serata fortunatamente Elettra ha ripreso a camminare: "Ora sto meglio", ha precisato. Ma se la Lamborghini ha avuto a che fare con il dolore ai reni, non molto meglio va al promesso sposo Afrojack, che rivela - sempre su Instagram - di essere caduto dalle scale. Insomma, la tensione inizia davvero a farsi sentire per la coppia che sabato salirà all'altare. "E' il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato - ha sottolineato ancora Elettra rispondendo ai fan -. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece. E’ un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno. Ci mancava anche questa”. Ma siamo certi che la Lamborghini sarà in ottima forma nel "giorno più importante della sua vita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.