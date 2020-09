Grande Fratello Vip, la piscina è bollente: bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli | VIDEO

22 settembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Myriam Catania ed Enock Barwuah sono stati i prescelti da Alfonso Signorini nel finale della terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 21 settembre. I quattro concorrenti del reality si sono cimentati nel bacio in piscina per conquistare un ricco budget settimanale. Questo il video del bacio tra l'ex lady Briatore e Pretelli.

Il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci

Chiaro tuttavia che la prova è servita anche per testare il feeling tra le due coppie, in particolare tra Elisabetta Gregoraci, desiderosa proprio nella casa di vivere l'esperienza con spensieratezza, e Pierpaolo Pretelli. Quest'ultimo non ha nascosto l'eccitazione per la prova, qualche imbarazzo in più per Elisabetta, che però alla fine sembra essersela cavata alla grande.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.