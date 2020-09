Diletta Leotta è "on set", ma gli occhi dei followers sono più che altro per la scollatura da urlo | FOTO

22 settembre 2020 a

"On set". Per Diletta Leotta è iniziata ufficialmente la Serie A, e, di conseguenza, la routine lavorativa. Questa la frase che ha accompagnato l'ultima foto pubblicata sui social dalla conduttrice Dazn che la ritrae impegnata negli studi della tv. In realtà i followers però hanno notato più che altro un dècolletè mozzafiato, esaltato dalla canottiera bianca indossata dalla sexy Diletta. "Ma quanta roba hai", il commento di un fan.

Sabato 26 settembre la Leotta sarà di scena a San Siro dove si giocherà il primo match di campionato dell'Inter di Conte contro la Fiorentina. E anche in quel caso siamo certi che la conduttrice sfodererà un look da urlo che metterà in evidenza le sue forme esplosive.

