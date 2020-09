Grande Fratello vip 5, Fausto Leali squalificato per le frasi razziste

22 settembre 2020 a

Nella terza puntata del "Grande Fratello Vip" Fausto Leali è stato squalificato dopo aver pronunciato una parola razzista.

"Fausto, il Grande Fratello ha preso una decisione, le tue parole non possono avere una conseguenza se non questa: sei stato squalificato, devi lasciare la casa del Grande Fratello, poi ne parliamo qui in studio", in questo modo Alfonso Signorini ha comunicato al cantante la decisione presa dagli autori del reality che hanno ritenuto opportuno mandar via dalla casa di Cinecittà. Il conduttore specifica: "Non c'è bisogno di sprecare altre parole, perché sappiamo quello che tu sei, ma il GF è visto da milioni di persone ed è una grande occasione per far capire che certe parole non si possono dire."

