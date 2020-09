Grande Fratello vip 5, Mario Balotelli nella Casa: "Mio fratello Enock è la mia vita" | Video

21 settembre 2020 a

a

a

Grande Fratello vip 5, la sera di Mario Balotelli per il fratello. Dopo aver raccontato una storia commovente come quella della famiglia di Enock, per lui le sorprese non sono finite e infatti collegato con la casa c'è Mario Balotelli. "Enock è tra le due famiglie, è un mio amico, è il mio sangue è mio fratello, guai chi me lo tocca, guai chi me lo sfiora. Ti saluta la mamma e papà. Sei stato un signore, io non avrei reagito così, sei stato un signore. Mio fratello sa che sono una persona molto privata, che vuole tenere le cose per sé, non ha paura", afferma Mario in collegamento.

Stasera in tv 21 settembre, su Canale5 terza puntata del Grande Fratello Vip: le anticipazioni

Anche Mario Balotelli si esprime su quanto è successo con Fausto Leali: "Io non voglio dire qualcosa di brutto sulle persone perché non le conosco. Dire che quella parola, non si può usare, sia più da ignorante che da razzista, io non penso assolutamente che tu sia razzista, ci mancherebbe."

Guarda qui il video di Mario Balotelli ed Enock

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.