Piero Chiambretti, stasera l'esordio a "Tiki taka". Tutto su carriera e vita privata, dagli amori alla figlia Margherita

Debutto importante nella seconda serata di lunedì 21 settembre per Piero Chiambretti. Il popolare conduttore infatti è il nuovo timoniere di "Tiki taka", al posto di Pierluigi Pardo. La prima puntata è prevista con inizio dalle 23,40 circa e avrà come ospiti Pippo Inzaghi e Massimo Ferrero, rispettivamente il tecnico del Benevento e il presidente della Sampdoria. Nato ad Aosta ma torinese d'adozione, a 64 anni Chiambretti intraprende un percorso inedito nella sua carriera, iniziata come dj a Torino. Sei anni di esperienza in radio e televisioni più piccole prima di approdare in Rai nel 1982 grazie al concorso di viale Mazzini "Un volto nuovo per gli anni ’80". Da questo momento è iniziata la ascesa con il successo arrivato nel 1987 con il programma "Va’ pensiero". Un volto che è entrato diverse volte nelle case degli italiani e lo farà anche in questo 2020 con "Tiki taka". Una ripartenza per lo showman visto che nei mesi scorsi è stato colpito dal Coronavirus, malattia a causa della quale ha perduto la madre. Un lutto devastante per il presentatore visto che la donna per lui è stata un costante punto di riferimento. La vita privata di "Pierino" è sempre stata al centro della luce dei riflettori. Il presentatore ha avuto un lungo fidanzamento (sette anni) con Ingrid Muccitelli. I due si sono separati nel 2009 con un comunicato ufficiale. Poco dopo ha iniziato la relazione con Federica Laviosa, storia finita nel 2016. Da questa coppia è nata la figlia Margherita il 26 maggio 2011.

