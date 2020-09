Grande Fratello vip 2020, Tommaso Zorzi rientra nella Casa dopo la corsa in ospedale

21 settembre 2020 a

a

a

A poche ore dalla puntata di stasera, lunedì 21 settembre, Tommaso Zorzi rientra nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il giovane influencer era stato portato via in ambulanza nella mattinata di oggi a causa della febbre alta.

Quando la temperatura aveva raggiunto i 39 gradi, Zorzi era stato costretto a lasciare la Casa per sottoporsi ai necessari accertamenti medici. Poco prima del via alla trasmissione, Tommaso è rientrato a Cinecittà in tempo per la puntata in diretta. Questa che va in onda è la terza puntata del reality di Canale 5, una puntata che si annuncia densa di colpi di scena.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.