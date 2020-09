Cecilia Rodriguez, passeggiata in centro a Milano: borsetta da 3mila euro ma shorts bucati

21 settembre 2020 a

a

a

Piccola disavventura per Cecilia Rodriguez. La modella argentina, sorella di Belen, è stata immortalata dai fotografi durante una passeggiata in pieno centro a Milano insieme alla madre. Ma a catturare l'occhio dei paparazzi è stato l'outfit di Cecilia, da poco riappacificatasi con il fidanzato Ignazio Moser. L'argentina indossava una t-shirt fucsia, con una borsetta "Bottega Veneta" da 3mila euro ma con shorts di jeans caratterizzati da un buco piuttosto evidente. Alla vista dei fotografi Cecilia è apparsa piuttosto imbarazzata proprio per questo inconveniente e ha cercato di fuggire dal centro milanese il più velocemente possibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.