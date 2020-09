Agorà su Rai3 di martedì 22 settembre 2020, anticipazioni e ospiti di Luisella Costamagna

21 settembre 2020 a

Il commento al risultato delle elezioni e del referendum sarà il tema della puntata di Agorà, martedì 22 settembre alle 8 su Rai3. In collegamento gli inviati dalle regioni: Marche, Puglia e Toscana. In studio e in collegamento numerosi esperti.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Lucia Annunziata; Gennaro Sangiuliano, Direttore Tg2; Massimo Giannini, Direttore La Stampa; Claudio Cerasa, Direttore Il Foglio; Massimo De Manzoni, condirettore La Verità; Sergio Rizzo, La Repubblica; Alessandro Campi, politologo; Alessandro Giuli, editorialista Libero; Ferruccio De Bortoli, Corriere della Sera; Antonello Caporale, Il Fatto Quotidiano.

