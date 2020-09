Ballando con le stelle 2020, Raimondo Todaro ricoverato per appendicite

21 settembre 2020 a

Ballando con le Stelle, ne succede un'altra. Dopo i problemi con la positività al Covid di concorrenti e ballerini che ne hanno causato lo slittamento, ecco l'appendicite per Raimondo Todaro, maestro storico della trasmissione di Rai1 condotta da Milly Carlucci la cui prima puntata è andata in onda sabato scorso 19 settembre.

Todaro balla in coppia con Elisa Isoardi e stando a quanto ha annunciato Selvaggia Lucarelli, sarebbe stato ricoverato in ospedale non in gravi condizioni, ma trattandosi di appendicite dovrà essere operato. Tra l'altro prima della loro esibizione, Isoardi e Todaro erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria, ora però dopo la scorsa puntata a guidare le quote di Stanleybet.it ci sono Paolo Contici e Veera Kinnunen. Su Raimondo ed Elisa è scoppiato anche il gossip con la coppia immortalata fuori dagli studi in atteggiamenti affetuosi.

