Stasera in tv 21 settembre, in seconda serata su Italia1 il debutto di Chiambretti a "Tiki taka": gli ospiti

Approfondimento sportivo in primo piano in seconda serata su Italia1 lunedì 21 settembre. Alle 23,40 infatti andrà in onda la prima puntata di "Tiki taka", che segna anche il debutto di Piero Chiambretti nella trasmissione sportiva di Mediaset. Sarà lui il padrone di casa che porterà il suo talento e la sua ironia al servizio dello “spettacolo” più amato dagli italiani: il calcio. Il talk show sportivo di Italia1 è curato dalla redazione sportiva coordinata da Alberto Brandi, ed è diventato ormai un punto di riferimento per gli appassionati di sport e per i tifosi. Ospiti d’eccezione della prima puntata l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Ma il salotto di “Tiki Taka” si aprirà non solo ai protagonisti del calcio ma anche a tifosi vip e giornalisti non sportivi che prenderanno parte al dibattito sul week end del campionato. Nella puntata di lunedì 21 settembre ampio spazio ai commenti su Milan-Bologna, in campo con fischio d'inizio alle 20,45.

