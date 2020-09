Stasera in tv 21 settembre, su Rai3 "Speciale Elezioni" su regionali e referendum

21 settembre 2020 a

Politica in prima serata lunedì 21 settembre anche su Rai3. Dalle 21,20 infatti andrà in onda lo "Speciale elezioni", dedicato appunto all'esito del voto delle regionali con i successi di Emiliano e Giani in Puglia e Toscana (centrosinistra) e il plebiscito su Zaia in Veneto (centrodestra). Si parlerà ovviamente anche del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, che ha visto la netta vittoria del "Sì". Sulla terza rete inoltre, dopo uno Speciale Tgr a diffusione regionale in onda a mezzanotte, il testimone passerà a Tg3 Linea Notte, in onda a mezzanotte e dieci. Al termine dei programmi, spazio a Rainews24 che seguirà i risultati per tutta la notte.

