Stasera in tv 21 settembre, su Italia1 il thriller "Colombiana": cast e trama

Appuntamento con il thriller in prima serata lunedì 21 settembre su Italia1. Alle 21,10 infatti andrà in onda il film “Colombiana” diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson, con Zoe Saldana e Jordi Mollà nei panni dei protagonisti. Il film è uscito nei cinema nel 2011 incassando circa 71,5 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola racconta la storia di Cataleya Restrepo, una ragazza che vive a Bogotà con la sua famiglia, composta dalla madre e dal padre Fabio. Suo padre vive nella malavita locale facendo affari con Don Luis e il suo secondo, Marco. Fabio però è stanco di vivere la sua vita costantemente in pericolo e a rischio, quindi decide di abbandonare quello stile di vita. Ma la malavita chiede sempre il conto, e Don Luis manderà un suo addetto con il compito di uccidere lui e la sua famiglia. Fabio aveva già previsto qualcosa di simile, quindi organizza una fuga, ma non riesce a sfuggire alla furia del sicario. Quindi la sua ultima speranza è sua figlia, Cataleya a cui riesce a consegnare un chip con delle informazioni, e a metterla in fuga. Cataleya però viene portata a Miami e in qualche modo riesce ad arrivare a Chicago da suo zio Emilio, e dalla nonna. Lì chiede alla famiglia di essere addestrata per diventare anche lei un sicario e vendicare quello che è stato fatto alla famiglia. Oggi Cataleya è adulta, ed ha raggiunto il suo obiettivo, è un assassina che lascia un fiore accanto ai corpi delle sue vittime, ma adesso è tempo di mettere in atto quella vendetta che pianifica da quando era bambina.

