Stasera in tv 21 settembre, su Canale5 terza puntata del Grande Fratello Vip: le anticipazioni

Appuntamento su Canale5 con la terza puntata del Grande Fratello Vip, lunedì 21 settembre. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, è giunto alla quinta edizione. Nella puntata odierna sarà ufficializzata la squalifica di Fausto Leali per le frasi infelici a Enock Barwuah: "Nero è il tuo colore, negro è la razza", ha detto il cantante. Il fratello di Balotelli ha dimostrato, pur facendo valere le sue ragioni, un grande self control: "Capisco cosa vuoi dire, ma non può passare come senso comune una frase del genere, la gente ci guarda", ha replicato Enock. Ora la decisione del Gf: Massimiliano Morra quindi è salvo. Nel corso della puntata tuttavia ci sarà molto altro, con le schermaglie tra gli inquilini e l'ultima arrivata Franceska Pepe e le confidenze tra Maria Teresa Ruta e Elisabetta Gregoraci sulla figlia della conduttrice Rai. E come al solito Patrizia De Blanck sempre tra le protagoniste. Appuntamento dalle 21,30.

