Stasera in tv 21 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film La resa dei conti. La trama

Stasera in tv 21 settembre, su Rai Movie, alle 24.20 (quindi palinsesto del 22 settembre), è in programma il film dal titolo La resa dei conti. Produzione del 1967, western. vede alla regia Sergio Sollima. Ricco e importante il cast con Lee Van Cleef, Tomas Milian, Walter Barnes, Nieves Navarro, Luisa Rivelli, Fernando Sancho, Roberto Camardiel, Tom Felleghy, Gerard Herter, Pietro Ceccarelli, Maria Granada. La trama. Jonathan Corbett si vede offrire da un capitalista la candidatura al Senato. Prima, però, deve catturare Cuchillo (Milian), uno straccione messicano accusato di violenza carnale e omicidio. Non sarà un'impresa facile e nemmeno mancheranno le soprese.



