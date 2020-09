Stasera in tv 21 settembre, su Rai 4 in seconda serata gli Oscar della tv degli Stati Uniti

21 settembre 2020 a

Stasera in tv 21 settembre, su Rai 4 a partire dalla mezzanotte, in esclusiva da Los Angeles, la 72° cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Award. Si tratta dei prestigiosi Oscar della tv assegnati annualmente dalla Academy of Television Arts & Sciences, premi ovviamente particolarmente ambiti dai protagonisti del piccolo schermo e che finiscono per esaltare anche a livello internazionale una trasmissione oppure un altro tipo di produzione. Grazie a Rai 4 è possibile seguire l'evento che si tiene a Los Angeles e conoscere meglio il mondo del piccolo schermo a stelle e strisce da cui poi spesso si importano idee e programmi.

