Stasera in tv 21 settembre, su Iris il film Cobra con Sylvester Stallone. La trama

E' Cobra il film in programma stasera in tv, 21 settembre, sul canale Iris a partire dalle ore 23.25. Si tratta di una pellicola d'azione realizzata nel 1986, produzione americana. La regia è di George Pan Cosmatos e nel cast troviamo Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson, Brian Thompson, John Herzfeld, Lee Garlington, Art LaFleur. A un agente dell'antiterrorismo viene affidata la sicurezza di una modella che è riuscita a salvarsi dopo la strage causata da una banda criminale senza scrupoli. Cobra è un vero duro e fa davvero di tutto per difenderla dal capo dei killer che la insegue.

