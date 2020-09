Stasera in tv 21 settembre, su Rai Premium la replica di Ballando con le stelle

21 settembre 2020 a

a

a

E' l'ora della replica per Ballando con le stelle. Stasera in tv, 21 settembre, il programma di punta di Rai 1 sarà ritrasmesso su Rai Premium. L'appuntamento è a partire dalle ore 21.20. E' la possibilità per chi non ha potuto vedere la trasmissione sabato 19, di poter ammirare la prima sfida tra i ballerini del programma condotto da Milly Carlucci. Ma anche di ascoltare le numerose polemiche sollevate dalla giuria e il battibecco tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. La seconda puntata di Ballando con le Stelle è in programma sabato prossimo, 26 settembre, ovviamente sulla rete ammiraglia della televisione nazionale, Rai 1.

