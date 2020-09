Gf Vip, Maria Teresa Ruta a Elisabetta Gregoraci: "Mia figlia cerca uomini troppo adulti". E l'ex lady Briatore difende la ragazza | VIDEO

21 settembre 2020 a

a

a

Tempo di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta stanno pedalando sulla cyclette e approfittano di questo momento per conoscersi meglio. Elisabetta racconta che è la prima volta che si stacca per così tanto tempo dal figlio anche se in passato è capitato di non averlo visto per qualche giorno dato che il piccolo si trovava in vacanza con papà Flavio Briatore. Maria Teresa invece racconta la sua di separazione con Amedeo Goria che è stata un po' più complicata per i suoi due figli. "Hanno capito che ci eravamo separati quando Gianamedeo aveva 9 e Guenda 12 anni. Si sono arrabbiati. Per i ragazzi il punto di riferimento sono sempre stata io e la presenza del padre è mancata molto. Infatti Guenda è sempre alla ricerca di uomini più adulti, troppo adulti", afferma con un pizzico di amarezza proprio davanti a Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore molto più anziano di lei.

Maria Teresa Ruta racconta a Elisabetta Gregoraci gli amori della figlia

Elisabetta comprende il punto di vista della coinquilina, ma nel frattempo è empatica anche nei confronti di Guenda: "Lei è una ragazza molto matura, è ovvio che senta questa esigenza". "Mi dispiace che si taglia un po' fuori dalle cavolate che si fanno in giovinezza", conclude Maria Teresa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.