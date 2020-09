Friends in tv su Italia 1 tutti i giorni a partire da oggi lunedì 21 settembre 2020: anticipazioni

21 settembre 2020 a

a

a

Dal pomeriggio di oggi, lunedì 21 settembre 2020, arriva nel day-time di Italia 1 “Friends”, la serie cult che ha appassionato intere generazioni e che andrà in onda tutti i giorni alle 17.40 a partire dalla prima stagione sulla rete diretta da Laura Casarotto.

Trasmessa negli Usa per 10 stagioni dal 1994 al 2004, la sitcom è ambientata a Manhattan e ruota attorno alle vicende di un gruppo di sei amici: Ross (David Schwimmer), Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) e Phoebe (Lisa Kudrow).

Nel primo episodio, trasmesso per la prima volta in Italia il 23 giugno 1997, l’avvio della storia e la riunione sotto lo stesso tetto dei protagonisti, divisi in due abitazioni che diventeranno principale fulcro delle vicende, prende le mosse proprio da due matrimoni sfasciati: quello di Rachel e quello di Ross, il cui incontro “fatale” influenzerà nel bene e nel male il destino di tutto il gruppo…

Dopo ben 16 anni di attesa, a inizio 2020 sono stati gli stessi protagonisti della serie, dopo aver seminato vari indizi sui propri social personali, a dare ufficialità di una reunion con tutto il cast originale per un episodio speciale della sitcom, la cui messa in onda è però purtroppo slittata a data da destinarsi per via dell’emergenza sanitaria attualmente in corso.

Intanto milioni di fan in tutto il mondo hanno potuto ricominciato a sognare, tornando con la mente a quell’ultimo episodio, che solo negli Stati Uniti ha raggiunto un'audience di 52.5 milioni di persone, diventando il quarto finale di stagione più visto della storia della televisione, nonché l'episodio più visto del decennio.

Cosa sarà successo dopo? Nell'attesa di scoprirlo, non resta che godersi su Italia 1 la serie cult dalla prima stagione, quando tutto è iniziato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.