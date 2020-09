Il film cult buono, il brutto e il cattivo su Rai Movie stasera in tv lunedì 21 settembre 2020

Su canale 24 con la colonna sonora di Ennio Morricone

I film di Sergio Leone sono protagonisti del classico appuntamento del lunedì con il cinema western di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Stasera, 21 settembre alle 21.10, è in onda “Il buono, il brutto e il cattivo”, ultimo film della Trilogia del Dollaro dopo “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”.

Durante la guerra di secessione tre uomini privi di scrupoli e di ideali, Joe il buono (Clint Eastwood), Tuco il brutto (Eli Wallach) e Sentenza il cattivo (Lee Van Cleef), si ritrovano, uniti da una difficile alleanza, alla ricerca di una fortuna in oro sepolta da un certo Bill Carson in un cimitero remoto.

Indimenticabili la colonna sonora di Ennio Morricone e la scena finale del “triello”, una pietra miliare del cinema.

