Elezioni 2020, speciale Porta a Porta oggi in tv 21 settembre in prima serata su Rai1 con Bruno Vespa

Stasera, lunedì 21 settembre 2020, in prima serata su Rai1, “Porta a Porta” in collaborazione con il Tg1 realizzerà uno speciale sui risultati elettorali del Referendum e delle 7 regioni in cui si vota per il rinnovo dei consigli regionali.

Nello studio di “Porta a Porta” Bruno Vespa avrà ospiti i leader dei partiti e si collegherà con i presidenti eletti nelle regioni. Nel corso della prima serata, annuncia la Rai in un comunicato, interverranno anche i direttori dei maggiori quotidiani. Antonio Noto fornirà le proiezioni in attesa dei risultati ufficiali.



