Ascolti tv, Amadeus e Barbara d'Urso mattatori della serata di domenica 20 settembre 2020

21 settembre 2020 a

a

a

’Soliti ignoti' schiera i vip e incassa la prima serata della domenica per Rai1 grazie a 3 milioni 365mila spettatori con il 16,4% di share. Oltre il milione di spettatori altri tre programmi: ’Live - Non è la D’Urso che su Canale 5 ha avuto 1 milione 807mila spettatori con il 13,2% di share, il film ’La mummia' con 1 milione 238mila e il 6,3% su Italia 1 e su Rai2 ’Hawai Five-0 con 1 milione 173mila e il 5,2%.

In seconda serata Rai2 in vetta con la ’Domenica Sportiva' che incassa 795mila spettatori pari al 5,6% di share. In access prime time primeggia Canale 5 con ’Paperissima sprint’ a 2 milioni 854mila spettatori pari al 12,8% di share.

Nel preserale Rai1 senza rivali con ’Reazione a catena' che nella prima parte ha avuto 2 milioni 531 mila spettatori con il 18,1% di share e nella seconda parte 3 milioni 733mila con il 22,1% di share. Nel pomeriggio ’Domenica In’ ha tenuto su Rai1 2 milioni 139mila spettatori con il 13,9% di share nella prima parte e 2 milioni 178mila con il 17,2% di share nella seconda. A seguire, sulla stessa rete, ’Da noi...a rota libera' ha avuto 1 milione 733mila spettatori e il 14% di share.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.