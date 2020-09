Televisione, oggi in tv 21 settembre 2020 torna “Cotto e mangiato” con Tessa Gelisio su Italia1

21 settembre 2020 a

Un appuntamento torna da oggi in televisione per tutti gli appassionati. Da lunedì 21 settembre, torna infatti “Cotto e mangiato”, la rubrica cult dedicata alla cucina in onda da lunedì al venerdì su Italia 1, all’interno dell’edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto.

I fornelli della cucina di Tessa Gelisio sono pronti per cucinare e proporre agli appassionati pratiche e gustose ricette. Ad accompagnare la padrona di casa in questa nuova stagione ci saranno anche amici e chef stellati. “Cotto e Mangiato” è anche in edicola con la rivista curata da Fivestore e sui social. Facebook: www.facebook.com/CottoeMangiato . Instagram: @cottoemangiatotv

