Patrizia De Blanck, la rivelazione choc a "Live - Non è la D'Urso": "E' la nipote di Mussolini" | VIDEO

Le origini nobiliari di Patrizia De Blanck nel mirino di "Live - Non è la D'Urso". La contessa infatti, secondo i bene informati, non sarebbe tale. E sarebbe stata proprio lei a confessarlo anni fa al settimanale "Oggi". Insomma, Patrizia De Blanck non sarebbe figlia di Guillermo de Blanck y Melocal ma del gerarca fascista Asvero Gravelli.

Il discorso è stato attualizzato domenica 20 settembre nel salotto di Barbara D'Urso. Ma le rivelazioni non finiscono qui: perché Patrizia sarebbe pure la nipote di Benito Mussolini. Asvero Gravelli infatti era figlio della donna di cui il Duce si era innamorata. Queste le dichiarazioni a "Oggi" fatte in passato dai fratelli De Blanck: "I Gravelli a Predappio possedevano una tipografia frequentata dal Duce che rimase colpito dalla bellezza della moglie del proprietario. La conquistò e dal loro breve incontro nacque Asvero”. Proprio lui sarebbe il padre della Contessa e lunedì 21 settembre la questione potrebbe essere discussa anche nel corso della puntata del Grande Fratello Vip.

