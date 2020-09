Gf Vip, tutti contro Franceska Pepe. Oppini: "Le ho detto due volte ciao e non mi ha risposto" | VIDEO

21 settembre 2020 a

Pepe di nome e di fatto. Franceska infatti ha creato scompiglio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I ragazzi così parlano in giardino delle nomination e Francesco Oppini inizia a criticare duramente Franceska: "Vedrai, ne prenderà 10. Ha pranzato mezz'ora prima degli altri", ha affermato il figlio di Alba Parietti. Stefania Orlando la difende: "Lei aveva già cucinato la carne di cavallo. Poi ha mangiato la pasta con noi, ma eravamo state noi a spronarla", ha precisato. Oppini però dice che trova la modella la persona più distante da sé: "Le ho detto due volte ciao e non mi ha risposto". I ragazzi però concordano in fondo: "Vive in un mondo tutto suo".

Franceska Pepe e la lite con Tommaso Zorzi

Anche Andrea Zelletta però si lamenta del comportamento della ragazza: "Ho mangiato un piattino di pasta, non avevo neanche finito che lei stava chiedendo un bis. Anche carinamente, ma se vedi che la mia porzione è piccola magari preoccupati di chi ne ha mangiata poca". Il modello racconta anche un altro episodio: "Ho sistemato le bottiglie dell'allenamento e lei si è arrabbiata perché la deconcentravo mentre faceva yoga, in un modo molto scortese".

Denis invece rievoca con una certa incredulità l'episodio dello scontro con Tommaso. Stefania conclude: “Effettivamente ha dei modi poco educati”.

E poi ricorda la risposta a scoppio ritardato, la mattina seguente, alla "nomina" di Maria Teresa Ruta, che l'aveva criticata per il vestito. Franceska infatti questa mattina ha replicato sostenendo che l'abito di Guenda fosse altrettanto osé.

