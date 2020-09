Belen Rodriguez, compleanno senza freni: festa con Spinalbese, lei è miss "Maglietta bagnata"

21 settembre 2020 a

Festa senza freni per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha compiuto infatti 36 anni e per le celebrazioni del compleanno ha scelto un casale in campagna nel Cremonese. Tutti in jeans e maglietta, poi bagnata e supersexy durante la giornata, con gli ospiti scatenati. Presenti gli amici e i parenti più stretti di Belen Rodriguez, dal figlio Santiago ai genitori, dai fratelli Cecilia (con Ignazio Moser) e Jeremias, fino al neofidanzato, l'Hairstylist Antonino Spinalbese. La giornata è stata all'insegna dei giochi, si è iniziato con il karaoke per poi andare sul lancio di bicchieri d'acqua e panna montata. E' a questo punto che il gioco si è fatto sexy, con la maglietta di Belen Rodriguez completamente bagnata e lei piena di panna. Eletta inevitabilmente miss "Maglietta bagnata", la Rodriguez ha cercato di asciugarsi i capelli con l’aria che fuoriusciva dal trattore o con la macchina sparacoriandoli. Insomma, un compleanno senza freni ma con la spensieratezza di una festa in famiglia. Fidanzato compreso.

