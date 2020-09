"Live non è la D'Urso", si parla di body shaming sulle donne: Alba Parietti contro Caterina Collovati | VIDEO

20 settembre 2020 a

a

a

Body Shaming tra i temi trattati su Canale5 nel salotto di Barbara D'Urso. Sempre più donne derise e discriminate per il proprio aspetto fisico. Per combatterlo alcune vip decidono di mostrare i propri difetti fisici ma c'è chi non è d'accordo. Lo ha fatto Arisa qualche tempo fa, con un selfie su Instagram che fece discutere in cui è immortalata con un bikini che non nasconde le sue rotondità.

Da lì è scoppiata la discussione social, portata avanti ormai da settimane e che nella puntata di "Live - Non è la D'Urso" di domenica 20 settembre è tornata d'attualità. Tra le opinioniste Caterina Collovati, che ha criticato la foto della cantante per il cattivo gusto. Dall'altra parte Alba Parietti che ha invece difeso la cantante e soprattutto la libertà delle donne, anche in virtù dell'ultima polemica in ordine di tempo sulle minigonne a scuola vietate perché "al prof può cadere l'occhio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.