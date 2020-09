Laura Chiatti, post ironico su Pablo Escobar. E arriva anche il like di Francesco Totti

20 settembre 2020 a

Post tra l'amaro e l'ironico quello di Laura Chiatti su Instagram. L'attrice umbra infatti ha pubblicato una foto di Pablo Escobar davanti alla Casa Bianca a Washington. Questa la didascalia che accompagna l'immagine: "Pablo Escobar, mentre era il criminale più ricercato dall'Fbi e dalla Cia, va a farsi una foto con il figlio davanti alla Casa Bianca. E' il livello di non me ne frega un ca*** che sogno di raggiungere nella mia vita". La frase ha suscitato tanti like e commenti divertiti, tra questi c'è da segnalare anche quello rilasciato dall'ex capitano della Roma, Francesco Totti, amico dell'attrice.

