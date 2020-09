"Live non è la D'Urso", Barbara twitta il look della serata: vestito e tacchi a spillo rigorosamente fucsia | FOTO

20 settembre 2020 a

a

a

Vestito fucsia, in pieno stile Barbara D'Urso. La conduttrice sul suo profilo twitter ha postato appunto il look che esibirà domenica 20 settembre nel corso della puntata di "Live - Non è la D'Urso", anche stasera ricca di ospiti e colpi di scena.

A completare l'outfit della D'Urso tacchi a spillo, anch'essi rigorosamente fucsia. Vedremo cosa regalerà domenica 20 settembre il programma di "Carmelita", tra i protagonisti anche Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi, Flavia Vento e poi una rivelazione choc sulla contessa Patrizia De Blanck, mattatrice al Gf Vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.