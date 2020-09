"Live non è la D'Urso", tutto pronto per la puntata. Le anticipazioni di Barbara D'Urso al Tg5 | VIDEO

20 settembre 2020 a

Tutto pronto per la puntata di domenica 20 settembre di "Live - Non è la D'Urso", condotto ovviamente dalla padrona di casa Barbara D'Urso. Tanti i temi che saranno affrontati nel corso della serata, a cominciare da Asia Argento.

Ospite in studio, oltre all'attrice e regista figlia di Dario, sarà proprio la figlia Anna Lou Castoldi, recentemente protagonista nella serie Netflix "Baby 3", ispirata allo scandalo della prostituzione minorile nel quartiere Parioli di Roma scoppiato qualche anno fa. Per lei, figlia di Asia e di Marco Castoldi in arte Morgan, l'occasione per farsi conoscere dal grande pubblico di Canale5. E poi ancora Flavia Vento contro le terribili sfere e una rivelazione choc sulla contessa Patrizia De Blanck, protagonista al Grande Fratello Vip.

