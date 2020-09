Stasera in tv 20 settembre, in seconda serata su Iris il film Carnage. La trama

20 settembre 2020 a

E' Carnage il titolo del film in programma stasera in tv, 20 settembre, in seconda serata sul canale Iris. Si tratta di una commedia del 2011, produzione di Francia, Germania, Polonia e Spagna. La regia è di Roman Polanski. Del cast fanno invece parte Christoph Waltz, Kate Winslet, Jodie Foster, John C. Reilly. Una banale lite tra due ragazzi, innesca un incontro per i chiarimenti del caso tra i loro genitori. Si ritrovano e inizia una lunga discussione che alla fine degenera su tematiche totalmente estranee allo scontro tra i figli. Finisce che litigano tra loro anche i genitori dei due giovani.

