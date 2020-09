Stasera in tv 20 settembre, su Iris il film The terminal. La trama

20 settembre 2020 a

Stasera in tv 20 settembre, sul canale Iris a partire dalle ore 21.05 è in programma il film The terminal. Genere romantico, produzione americana nel 2004, vede alla regia Steven Spielberg. Del cast invece fanno parte Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Zoe Saldana, Chi McBride, Diego Luna, Barry Henley, Kumar Pallana. La trama. La pellicola è basata su una storia che è accaduta realmente: un uomo sbarca all'aeroporto di New York ma a causa di un colpo di stato nel suo paese e delle conseguenze diplomatiche che comporta, è costretto letteralmente a vivere nello stesso aeroporto perché non è in possesso del visto.



