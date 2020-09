Stasera in tv 20 settembre, in seconda serata su Rai4 l'horror "The end? L'inferno fuori": cast e trama

20 settembre 2020 a

Film horror in seconda serata su Rai4 di domenica 20 settembre. Dalle 22,50 andrà in onda "The end? L'inferno fuori", per la regia di Daniele Misischia e prodotto dai Manetti Bros. La trama è incentrata su Claudio, un importante uomo d'affari, cinico e narcisista, che una mattina, andando in ufficio per concludere un importante lavoro per la sua azienda, rimane bloccato in ascensore a causa di un guasto. Purtroppo però quel guasto sarà solo l’inizio. Un virus letale sta trasformando le persone in zombie, infetti dall'istinto omicida. Bloccato tra due piani e intrappolato in una gabbia di metallo, con gli infetti che fanno di tutto per entrare e massacrarlo, Claudio dovrà fare affidamento esclusivamente sul suo istinto di sopravvivenza per uscire da quell’inferno. "The end? L’inferno fuori” immagina l’inizio di un’apocalisse zombie a Roma, intrappolando l’attore Alessandro Roja in un ascensore, mentre attorno a lui si diffonde il contagio che trasforma gli esseri umani in mostri cannibali. Oltre ad Alessandro Roja, nel cast Roberto Scotto Pagliara, Benedetta Cimatti, Euridice Axén, Bianca Friscelli, Giada Caruso.

