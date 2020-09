Stasera in tv 20 settembre, su Rai Storia il film Papillon. La trama

20 settembre 2020 a

Stasera in tv, 20 settembre, su Rai Storia è in programma il film dal titolo Papillon, inizio alle ore 21.10. Genere drammatico, produzione francese e americana del 1973, regia di Franklin Schaffner, vede nel cast Steve McQueen, Dustin Hoffman, Don Gordon, Victor Jory. Papillon è condannato per omicidio ed è recluso nel carcere dell'isola del Diavolo, nella Guiana. Fa amicizia con il falsario Dega. Le condizioni sono talmente insostenibili che Papillon cerca di fuggire. Viene però riacciuffato e resta vivo solo grazie a Dega. Altra fuga e di nuovo catturato, ma ancora disposto a qualsiasi rischio pur di scappare via da quel posto.

